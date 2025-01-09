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Около 1 млрд рублей направят на реализацию объектов водоснабжения в Новороссийске

В Новороссийске на строительство объектов водоснабжения и водоотведения направят порядка 1 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Власти утвердили проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В 2026–2027 годах в Новороссийске построят резервуары чистой воды с подводящими сетями для водоснабжения частного сектора и канализационный коллектор в Восточном внутригородском районе.

Жителей микрорайона «Сокол» обеспечат водой резервуары. Каждый из них будет иметь объем 5 тыс. куб. м, а общая протяженность сети составит более 4,6 км.

На ул. Элеваторной проложат канализационный коллектор диаметром 500 мм и протяженностью более 1,2 км. Это позволит подключить к системе все прилегающие улицы. Сейчас жители этого района, который является старейшим в городе, пользуются септиками. Однако с появлением нового объекта около 3 тыс. новороссийцев смогут подключиться к централизованной системе водоотведения.

Алина Зорина

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