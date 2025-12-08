В Воронеже в третий раз не нашли подрядчика для строительства Дома анимации

Никто не заявился на третий конкурс на строительство Дома анимации в Воронеже. В связи с этим процедуру признали несостоявшейся, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составляла 684,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плакат на заборе будущей строительной площадки Дома анимации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Плакат на заборе будущей строительной площадки Дома анимации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проекту, победителю торгов предстояло до 15 декабря 2027 года построить шестиэтажное здание (один подземный) площадью 8,5 тыс. кв. м на улице Куколкина, 3. Под него отвели участок на 3,9 тыс. кв. м. Внутри Дома анимации были запланированы 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места. Также там хотели разместить демонстрационный зал, просмотровую, магазин сувенирной продукции, амфитеатр в центральном атриуме, общественные пространства.

Первые торги на строительство объекта объявили в январе с начальной ценой 595,4 млн руб., вторые — в июле с начальной ценой 652,8 млн руб. Оба конкурса не состоялись из-за отсутствия участников.

Проект Дома анимации за 10,9 млн руб. разрабатывало местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания получила соответствующий контракт в 2023 году. Она известна новогодним оформлением площади Ленина в Воронеже за 65,4 млн руб.

Алина Морозова