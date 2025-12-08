В Воронеже в третий раз не нашли подрядчика для строительства Дома анимации
Никто не заявился на третий конкурс на строительство Дома анимации в Воронеже. В связи с этим процедуру признали несостоявшейся, следует из данных портала госзакупок. Начальная цена контракта составляла 684,8 млн руб.
Плакат на заборе будущей строительной площадки Дома анимации
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно проекту, победителю торгов предстояло до 15 декабря 2027 года построить шестиэтажное здание (один подземный) площадью 8,5 тыс. кв. м на улице Куколкина, 3. Под него отвели участок на 3,9 тыс. кв. м. Внутри Дома анимации были запланированы 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места. Также там хотели разместить демонстрационный зал, просмотровую, магазин сувенирной продукции, амфитеатр в центральном атриуме, общественные пространства.
Первые торги на строительство объекта объявили в январе с начальной ценой 595,4 млн руб., вторые — в июле с начальной ценой 652,8 млн руб. Оба конкурса не состоялись из-за отсутствия участников.
Проект Дома анимации за 10,9 млн руб. разрабатывало местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Компания получила соответствующий контракт в 2023 году. Она известна новогодним оформлением площади Ленина в Воронеже за 65,4 млн руб.