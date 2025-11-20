В Воронеже в третий раз ищут подрядчика для строительства Дома анимации

Министерство строительства Воронежской области в третий раз объявило конкурс по выбору подрядчика для строительства Дома анимации на улице Куколкина в облцентре. Начальная цена контракта составляет 684,8 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сотрудники анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно документации, подрядчику до 15 декабря 2027 года предстоит возвести шестиэтажное здание (один подземный) общей площадью 8,5 тыс. кв. м на участке на 3,9 тыс. кв. м. Строение должно предусматривать 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation). Гарантийный срок — пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 5 декабря, итоги планируют подвести 10-го. Основным критерием определения победителя станет ценовое предложение (вес — 60%), второстепенным — квалификация (40%).

Найти подрядчика для строительства Дома анимации воронежские власти пытались два раза. Первые торги объявили в январе с начальной ценой 595,4 млн руб., вторые — в июле с начальной ценой 652,8 млн руб. Оба конкурса не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова