Чаевые без монет

Похоже, цифровые технологии добрались до самых архаичных традиций сферы потребления — традиции неформальной благодарности за обслуживание в ресторанах, такси, гостиницах и прочих учреждениях сферы услуг. Как меняется культура чаевых, сколько денег принято оставлять и как бизнес формализует эту процедуру — поинтересовались «Деньги».

Культурный код у них

Давать или не давать чаевые — зависит от того, в какой стране вы находитесь.

Обязательного вознаграждения ждут от посетителя в США (15–25% в заведениях общепита, 15% — в такси). Часто чаевые включают в счет отдельной строкой. В Бразилии предполагается поощрять за услугу всех: от парикмахеров и бьюти-специалистов до чистильщиков обуви и заправщиков на АЗС. 10% от чека — нормальный тариф в Аргентине, Египте и ОАЭ.

Если сервисного сбора в счете на оплату нет, чаевым обрадуются в Италии (5–10% от суммы чека), в Испании, на Мальдивах, на Кубе (5–15% в кафе и ресторанах). Но это здесь — на усмотрение клиента.

В отдельных странах щедрость показывать не следует. Так, в Японии чаевые оскорбительны. Еще недавно в Китае оставленные деньги на чай могли расценить как взятку. Однако с ростом туристического потока в Поднебесную и в Японию ситуация постепенно меняется — в отдельных отелях и ресторанах мегаполисов появляются корзиночки для чаевых.

В странах Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия) чаевые не приняты из-за высоких зарплат. Нет необходимости поощрять дополнительно в таких европейских странах, как Швейцария, Бельгия, Австрия.

В других государствах Европы чаевые, если обслуживание не включено в счет, приветствуются в размере 5–15% (Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды). В Ирландии вознаграждение специалиста, скорее всего, включат в счет (+12–15% от суммы чека).

Код у нас

В России давать на чай принято. По крайней мере, последние лет 30. Средний диапазон — 5–15% от чека, 10% от суммы чека в ресторане или кафе. В заведениях общепита оставляют чаевые хотя бы время от времени 3/4 россиян, согласно опросу портала SuperJob.

Чтобы поощрить таксиста или курьера, чаще всего не забирают сдачу, округлив до ближайшей сотни или тысячи. Шесть из десяти россиян, согласно тому же исследованию SuperJob, оставляют на чай таксистам, пять из десяти — курьерам, три из десяти — парикмахерам и бьюти-специалистам. Треть опрошенных дает на чай заправщикам на АЗС и персоналу в отелях.

Средний размер чаевых за последний год вырос.

Прирост относительно прошлого года составил от 10 руб. до 100 руб. 500 руб. обычно оставляют горничным и носильщикам в отелях, 350 руб.— официантам и барменам, 250 руб.— парикмахерам, 150 руб.— курьерам и таксистам, 120 руб.— заправщикам и автомойщикам.

Укрепление культуры благодарности в России отметил управляющий директор сервиса «Нетмонет» Игорь Феркалюк: «С развитием электронных систем чаевых их общий объем растет — и по количеству трансакций, и по среднему размеру вознаграждения».

Включение чаевых в счет в российском общепите практикуется редко, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. «Так, при обслуживании компании гостей от шести человек в одном из ресторанов в центре Санкт-Петербурга сразу же предупреждают о переплате в 15%. Но в конце пребывания гостей сумму "забывают" включить в конечный счет и предлагают погасить задолженность на карту физлица или наличными. При этом компания из пяти человек за соседним столом, которая явно отмечает событие, обслуживается без "довеска". Подобные "гибкие" сервисные сборы могут быть сигналом того, что персонал нечист на руку, а владелец заведения может быть не в курсе. То есть за "обязательными чаевыми" могут скрываться злоупотребления. Рекомендуем запросить у администратора некий документ заведения, где эта процедура описана»,— рекомендует она.

По словам аналитика, иногда в счет при оплате с помощью QR-кода уже включена рекомендованная сумма чаевых 10%, как в некоторых федеральных сетях российских ресторанов. «В комментарии официанты пишут несколько слов о себе и на что хотят потратить желаемую сумму. А клиенты могут отменить эту надбавку "по умолчанию", если остались недовольны обслуживанием, согласиться либо увеличить сумму на чай»,— добавила она.

Привычный опыт

Рынок чаевых в России за год, по оценке аналитиков ВТБ, превышает 6 млрд руб. и заметно растет во всей сфере услуг. По подсчетам сервиса «Нетмонет», эта цифра в десять раз больше, порядка 60 млрд руб., причем, по их данным, 25–30% из них приходится на безналичные переводы.

При этом сфера благодарности расширяется. Если раньше нормальным было давать на чай в ресторанах и кафе, то сейчас все чаще чаевые оставляют в салонах красоты, службах доставки, консьерж-сервисах, на АЗС, на автомойках и даже в отделениях почтовых служб. Появилась привычка благодарить не потому, что «так принято», а потому, что этого действительно хочет сам клиент: за внимание, улыбку или просто приятное общение. «Это работает в обе стороны: сотрудники чувствуют, что их старания замечают, а клиент — что сделал чей-то день чуть-чуть лучше. Это делает сервис по-настоящему человечным»,— считают в пресс-службе ВТБ.

Помимо всего перечисленного, донаты оставляют фотографам, авторам контента, блогерам, стримерам, специалистам в различных сферах, сообщили «Деньгам» в пресс-службе CloudTips (банковский сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований от Т-Банка и CloudPayments). «Иногда контакт с сотрудником минимален, но сервис все равно воспринимается как личный, и люди хотят выразить благодарность. Электронные решения позволяют это сделать удобно и уместно»,— рассказали в компании.

Безналичные системы оплаты сделали акт благодарности почти автоматическим, а исчезновение наличных и монет лишь укрепило тенденцию: спасибо теперь можно выразить не только словом, но и кликом.

Люди чаще всего оставляют чаевые там, где есть эмоциональный контакт: в кафе, при доставке, в такси, в салонах красоты. В магазинах и на АЗС, где контакт минимален и сервис воспринимается как «входящий в цену», уровень мотивации оставлять чаевые ниже. «Включается внутренняя логика "справедливости": за усилие — да, за стандартную операцию — нет»,— утверждает кандидат психологических наук, доцент Президентской академии РАНХиГС Кристина Иваненко.

По словам эксперта, цифровизация диктует появление новой этики. «Все чаще чаевые понимаются как добровольный вклад в человеческое тепло коммуникации, маленький способ сказать "я заметил твою работу" в обществе, где личное внимание стало редким ресурсом»,— заключает она.

Тонкости регулирования

В России отсутствует законодательное регулирование вопроса выплаты и распределения чаевых. Если сотрудник работает по трудовому договору и физлицо-клиент переводит средства непосредственно официанту, то чаевые считаются доходом в виде дарения (п. 18.1 ст. 217 НК РФ) и НДФЛ не облагаются.

Другое дело, если чаевые переводятся на счета организации. Такой доход не считается дарением, объясняет тонкости научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич.

«Минфин подчеркивает, что в этом случае работодатель может вычесть комиссию за прием чаевых по агентскому договору. Если применить указанный подход к платформам, то таксопарки, работающие через платформы, вправе взимать комиссию за платеж с чаевых водителей. Если лицо работает на платформе по гражданско-правовому договору, платформы могут взимать комиссию с чаевых, выступая агентами или комиссионерами»,— говорит она.

Современные решения

Общая доля безналичных платежей в России растет. Так, по данным Softline, если в 2021 году электронной оплатой проведено 59,3% операций, то уже в 2024 году доля безналичных трансакций выросла до 86%. Это связано с быстрым развитием цифровой инфраструктуры и финтеха в целом. В ногу со временем меняются и способы поблагодарить специалиста.

Рост рынка безналичных чаевых — естественный процесс развития технологий оплаты, полагают специалисты. «Раньше люди оставляли наличные. Цифровые технологии сделали процесс благодарности проще и незаметнее»,— говорит представитель ВТБ. Теперь, по его мнению, не нужно неловко доставать кошелек и искать там монеты или мелкие купюры. «Это сняло барьер между желанием поблагодарить и действием»,— полагает эксперт. Цифровизация чаевых, на его взгляд, дала возможность и бизнесу оценить работу персонала и мотивировать его, улучшить сервис и упростить учет.

В электронном виде чаевые можно перечислить различными способами. Во-первых, они отличаются по типу интеграции. Часть сервисов встраивается напрямую в кассовое ПО (iiko или R-Keeper), другая работает через API или SDK и позволяет интегрировать функциональность в мобильное приложение партнера, управлять начислениями и статистикой прямо из интерфейса управляющего, рассказали в CloudTips. Более простой формат — размещение QR-кода на тейбл-тенте или чеке.

Также возможно интегрировать сервис с платежным терминалом. Этот формат существует на рынке давно, но сложнее приживается в России. «Дело в том, что выбор суммы чаевых при оплате в присутствии официанта или других гостей остается интимным моментом. Поэтому QR-решения оказались более естественными и комфортными»,— разъяснил Игорь Феркалюк из «Нетмонет».

Во-вторых, по типу распределения чаевые могут быть индивидуальными (поступают конкретному сотруднику), групповыми (делятся между баром и официантами) или общими — на всю команду смены или заведения. «Такой подход помогает учесть вклад каждого и поддерживать прозрачность выплат»,— подчеркнули в CloudTips.

Технологии упростили процесс выражения признательности и сделали электронные чаевые не исключением, а стандартом. Рассмотрим, как торговые и сервисные площадки развивают сервисы, которые помогают сотрудникам и партнерам расти в доходах и улучшать качество услуг.

Поблагодарить водителя

За комфортную поездку в такси пассажир обычно оставляет водителю чаевые или не берет сдачу, округляя стоимость заказа.

Клиенты популярного сервиса «Яндекс Такси» чаевые наличными водителям оставляют нечасто — возможность включить подобные отчисления предусмотрена в приложении, причем можно оставить определенную сумму или процент от чека, единожды или постоянно и автоматически.

Сервис «Максим» внедрил в приложение возможность оставить чаевые, чтобы увеличить доход водителей, а также получать дополнительную обратную связь от пассажиров.

По данным аналитиков сервиса, доля заказов, в которых пассажиры оставляют водителям на чай, составляет 1–2%. За девять месяцев 2025 года общий размер чаевых составил 99,3 млн руб. (по итогам 2024 года — 120 млн руб.). Средняя сумма чаевых увеличилась до 51 руб. с прошлогодних 48.

«На деле чаевых, конечно, больше»,— замечает представитель компании. Многие клиенты, по его словам, оставляют суммы наличными, не сообщая об этом приложению. Заказов с безналичной оплатой в сервисе «Максим» менее 20% — жители регионов по-прежнему предпочитают наличные.

В компании отметили гибкие варианты поощрения. Пользователи приложения могут предложить водителю чаевые при создании заказа (отражено как специальная надбавка к стоимости), отредактировать заказ во время поездки или оставить на чай после завершения поездки в течение 14 дней (через приложение и только для безналичных заказов).

Пресс-служба сервиса «Максим» поделилась любопытной статистикой: «Пользователи приложения "Maxim — заказ такси, доставка" на Android чаще оставляют чаевые, чем владельцы устройств от Apple. При этом большие суммы оставляют именно владельцы устройств на платформе iOS».

Сказать спасибо курьеру

Пользователи служб доставки могут оставить чаевые курьеру, доставившему заказ. Самый удобный способ — через встроенную функцию в мобильном приложении или на сайте сервиса доставки. Курьер получает чаевые сразу по завершении заказа, без наличных и поиска сдачи.

К примеру, в «Самокате» добавили кнопку «Оставить чаевые» в приложении — клиенту достаточно выбрать и подтвердить сумму. Как рассказали «Деньгам» в компании, для прозрачности процесса онлайн-ритейлер сотрудничает с сервисом «СберЧаевые». Это удобно для курьеров-партнеров — после однократной регистрации в сервисе поступления автоматически приходят напрямую на выбранную карту.

«В приложении "Самоката" также можно увидеть, на что копит курьер-партнер. Среди самых популярных желаний: машина, отпуск, обучение и исполнение мечты»,— добавила руководитель отдела развития HR-бренда в «Самокате» Юлия Попова.

Поощрить на пункте выдачи

В 2025 году объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) внедрила сервис перевода онлайн-чаевых в пользовательское приложение маркетплейса. Так Wildberries, по их словам, ответил на массовый запрос покупателей, которые желали поблагодарить менеджера ПВЗ или курьера за хорошее обслуживание не только пятью звездами, но и деньгами. По мере масштабирования теста сервис стал функционировать по всей России.

Покупатели могут оставить онлайн-чаевые через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа — в том же окне, выбрав и переведя определенную сумму в два клика. Опция доступна на этапе оценки качества доставки или обслуживания в ПВЗ. Сумма придет менеджеру ПВЗ или курьеру на его «WB Кошелек». А деньги списываются с банковской карты, привязанной к профилю пользователя, или напрямую с «WB Кошелька».

«Мы положительно рассматриваем перспективы развития рынка онлайн-чаевых. Эффективность самого сервиса "Чаевые" от Wildberries измеряется комплексно, учитываются степень активности клиентов и обратная связь. Мы видим высокий интерес покупателей к возможности напрямую отблагодарить менеджеров и курьеров платформы за качественное обслуживание»,— сообщили в пресс-службе РВБ.

Кнопка «Чаевые по умолчанию» этой осенью появилась и в сервисе Ozon. Таким образом предлагается оставлять определенный процент от чека для работников службы доставки.

Сервисы для бизнеса

Пользователи ожидают от сервисов простых, понятных и логичных решений, которые позволяют сократить путь акта благодарности. Но такие сервисы нужны и бизнесу. Например, в ответ на запрос в «Нетмонет» расширили функциональность продукта. Сервис позволяет не только оставить чаевые, но и оплатить счет, сделать предоплату или оформить заказ онлайн. «Такой подход делает взаимодействие гостя с заведением более комфортным и бесшовным, а бизнесу помогает стимулировать культуру чаевых и повышать уровень сервиса»,— рассуждает Игорь Феркалюк.

Схожие сервисы предоставляют для микро- и малого бизнеса неспециализированные компании. Так, в 2021 году федеральный разработчик ПО «Контур» приобрел стартап для электронных чаевых и постепенно интегрировал его в свою экосистему для бизнеса. В результате на рынке появился сервис «Контур.Маркет Чаевые», который помогает благодарить рублем работников сферы обслуживания. Модуль интегрирован в экосистему сервисов.

«Бизнесу важно работать по закону и наращивать прибыль. Важно, чтобы все цифровые инструменты "дружили" между собой, имели общий стандарт качества и клиентскую поддержку. Так, в "Контур.Маркете" есть решение для кафе, баров и других заведений общепита: кассовая программа, учет ингредиентов и блюд, онлайн-меню… Сервис электронных чаевых дополнил этот ряд, и заведения получили дополнительную возможность улучшить качество обслуживания гостей»,— рассказал руководитель направления «Комплекс веб-сервисов для бизнеса» в «Контуре» Леонид Скобелин.

По данным компании, объем средств, который проходит через «Контур.Маркет Чаевые», растет. На ноябрь 2025 года оборот сервиса и средний чек выросли пропорционально — на 126% по сравнению с прошлым годом. При этом количество переводов электронных чаевых выросло на 99%. По наблюдениям сотрудников компании, люди тратят на чаевые больше денег за раз. Если раньше давали в среднем 100 руб., то сейчас около 130–140 руб. «Возможно, это связано с тем, что клиенты стали чаще оставлять чаевые в процентах от суммы чека, потому что это быстрее»,— предположил господин Скобелин.

По словам Екатерины Косаревой, этот сервис чаевых внедряют и в B2B. «В некоторых сервисных центрах "Контура" по России клиенты, бухгалтеры или руководители компаний могут поблагодарить специалиста, который, например, помог с настройкой программы. QR-коды расположены прямо на рабочих местах сотрудников»,— говорит Екатерина Косарева.

