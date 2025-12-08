Глава Минздрава назвал беременность и роды защитой от рака груди

Беременность, роды и грудное вскармливание понижают риск развития рака молочной железы, рака органов малого таза и органов репродуктивной системы, утверждает глава Минздрава Михаил Мурашко. Он назвал это «научно обоснованным фактом».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью ТАСС министр также сказал, что грудное вскармливание напрямую связано с благополучием ребенка. По его словам, это залог интеллектуального развития и крепкого здоровья.

Российские власти активно применяют различные меры с целью повысить рождаемость в стране. В июле президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток. С сентября он в среднем составляет 90,2 тыс. руб. В октябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доля женщин, передумавших делать аборт, за девять месяцев выросла до 28%. РПЦ хочет дать мужчинам право запрещать женщинам делать аборты.

