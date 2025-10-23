Доля отказов от аборта среди россиянок выросла почти до 28%

Доля женщин, которые обратились в госучреждения с целью сделать аборт, но приняли решение оставить ребенка, выросла до 28% за девять месяцев 2025 года. Такие данные на Совете по демографической политике привела вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что это «очень неплохая цифра», но есть куда двигаться дальше.

Полученные результаты она назвала заслугой команд специалистов, которые работают в женских консультациях и центрах кризисной беременности.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Министр связал отказы с тем, что специалисты информировали женщин о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций. В феврале директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко представляла данные о снижении числа абортов в России более чем в 3,5 раза за последние десять лет.

Полина Мотызлевская