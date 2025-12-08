На М-4 «Дон» возможны пробки из-за реконструкции трассы
В 2026 году на федеральной трассе М-4 в Ростовской области ожидается значительное осложнение дорожного движения из-за проведения масштабных работ по реконструкции.
Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ
Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко. Уже начаты работы на участке с 933 по 1024 км.
«К сожалению, летом 2026 года здесь будет тяжелый сезон, потому что и строить надо, и обеспечить проезд. Нам надо будет найти компромиссное решение между интересами строителей и пользователей»,— отметил господин Петушенко.
Председатель правления добавил, что в период реконструкции будет сохранено по две полосы движения в каждом направлении, однако скорость движения будет ограничена. Завершение работ запланировано на 2027 год. Стоимость проекта реконструкции составляет более 100 млрд руб.