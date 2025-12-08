Юго-Западную хорду от Екатеринбурга собираются продлить до Каспийского моря

В рамках проекта Юго-Западной хорды (ЮЗХ) дорогу от Екатеринбурга собираются продлить до Каспийского моря и Азово-Черноморского побережья, сообщил в интервью «Ъ» глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас проект находится в стадии проработки. Частью хорды станут уже существующие дороги. «Мы считаем, что в трассу можно включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. Мы уже сделали технико-экономическое обоснование проекта и готовимся к проектированию»,— сказал господин Петушенко.

В ноябре «Автодор» раскрыл подробности скоростной трассы протяженностью 1192 км от Краснодара до Екатеринбурга: проезд по новой дороге собираются сделать платным, время пути между городами сократится с 33 до 15 часов. Дорога будет проходить через Волгоград, Саратов, Самару и Тольятти (Самарская область), Бавлы (Татарстан) — далее она будет соединена с трассой М-12 «Восток», по которой можно будет доехать до Екатеринбурга и далее — до Тюмени. По данным компании, 50% будущей хорды — это реконструируемые участки существующих дорог, остальное — новое строительство.

В ценах 2026-2030 годов стоимость реализации проекта составит 1,7 трлн руб., при этом требуется еще 500 млрд руб. внебюджетных инвестиций.

Ирина Пичурина