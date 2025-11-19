«Автодор» раскрыл подробности проекта скоростной трассы Краснодар — Екатеринбург

Компания «Автодор» раскрыла подробности скоростной трассы протяженностью 1192 км от Краснодара до Екатеринбурга, передает «РБК-Екатеринбург». Проезд по новой дороге собираются сделать платным, время пути между городами сократится с 33 до 15 часов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дорога будет проходить через Волгоград, Саратов, Самару и Тольятти (Самарская область), Бавлы (Татарстан) — далее она будет соединена с трассой М-12 «Восток», по которой можно будет доехать до Екатеринбурга. Деньги на реализацию проекта включены в инвестиционную программу «Автодора» до 2030 года, однако сроки строительства станут известны после завершения проектирования.

Обсуждения по строительству трассы по проекту «Юго-Западная хорда» (ЮЗХ) идут с 2021 года. По данным «Автодора», 50% будущей хорды — это реконструируемые участки существующих дорог, остальное — новое строительство, при этом предполагается, что частью этой трассы также станет дорога от Екатеринбурга до Тюмени. Сама трасса будет четырех-шестиполосной.

В прошлом году председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил «Ъ», что в ценах 2026-2030 годов стоимость реализации проекта составит 1,7 трлн руб., при этом требуется еще 500 млрд руб. внебюджетных инвестиций. По данным на сентябрь 2024 года, правительство России средств на строительство дороги не выделяло.

Ирина Пичурина