На Дону в строительство вертопарков вложено 60 млрд рублей

Общий объем инвестиций в строительство ветропарков в Ростовской области составил более 60 млрд рублей. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные первого заместителя министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Тимченко.

Ранее сообщалось, что «Росатом» планирует разместить в Ростовской области и Ставропольском крае еще два ветропарка мощностью в 150 МВт.

В целом в регионе работают шесть ветропарков общей мощностью 610 МВт, что составляет около 8% от общего объема генерирующих мощностей региона.

Наталья Белоштейн