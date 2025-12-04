Энергия ветропарков Дона занимает 8% от общей мощности генерирующих объектов

В Ростовской области запущены в работу шесть ветропарков общей мощностью 610 МВт, что составляет около 8% от общего объема генерирующих мощностей региона. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные заместителя министра промышленности и энергетики области Вячеслава Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В январе-сентябре 2025 года выработка электроэнергии в регионе ветровыми электростанциями составила 1 млрд кВтч. В 2024 год этот показатель был равен 1,6 млрд кВтч, в 2023 — 1,8 млрд кВтч.

Господин Тимченко подчеркнул, что Ростовская область относится к числу российских регионов с широким спектром источников производства электроэнергии. В области функционируют атомные, газовые, тепловые, гидро- и ветряные электростанции, общая установленная мощность которых составляет 7,83 млрд МВт.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о планах «Росатома» на строительство в 2026 году двух новых ветроэлектростанций (ВЭС) в Ростовской области и Ставропольском крае суммарной мощностью 150 МВт.

Наталья Белоштейн