Первого замглавы челябинского миндортранса будут судить за взятку телефоном

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 61-летнего первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2021-2024 годах Станислав Харченко, зная о выявленных недостатках после ремонта нескольких региональных дорог, не требовал у подрядчиков — ООО ПКФ «Глобус» и ООО «Уралдорстрой» — устранить недостатки и поручил беспрепятственно принять работы. Бюджету региона был причинен ущерб в размере более 92,7 млн руб.

Кроме того, следствие считает, что 14 марта 2024 года представитель другой компании передал первому замминистра телефон стоимостью около 186 тыс. руб. Взамен господин Харченко беспрепятственно принимал товары и услуги по контрактам на создание интеллектуальной транспортной системы в региона, сообщает прокуратура.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением по уголовному делу. На автомобиль обвиняемого стоимостью более 6,5 млн руб. и деньги на его счетах наложили арест.

Станиславу Харченко 61 год. Трудовую деятельность начал в 1986 году на Норильском комбинате. В декабре 2019 года стал заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С апреля 2021 года он занимает должность первым заместителем.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в декабре прошлого года силовики провели обыски в доме и на месте работы Станислава Харченко. Вскоре его отправили в СИЗО, где все это время первый замминистра и находился. Второй фигурант, тоже получивший взятки при создании интеллектуально транспортной системы, по данным источника „Ъ-Южный Урал“, директор подведомственного миндортрансу ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Елена Гончаренко.

Виталина Ярховска