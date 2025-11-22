Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

На западе Нигерии боевики похитили более 300 школьников и 12 учителей католической школы Святой Марии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Христианскую ассоциацию Нигерии (CAN).

Нападение на школу Святой Марии в городе Агвара произошло 21 ноября. Сегодня утром Agence France-Presse сообщило, что из школы похитили 215 учеников и 12 преподавателей. Но после «проверки и окончательной переписи» представлены уточненные данные, заявил преподобный Булус Даува Йоханна, председатель отделения CAN в Нигере.

На данный момент ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за похищение. Нигерийские власти заявили, что к операции по поиску заложников привлекли тактические подразделения и местных охотников.

18 ноября боевики напали на школу-интернат в городе Мага и похитили 25 учениц. Оказавшего сопротивление замдиректора застрелили.

В последние десятилетия в Нигерии вооруженные группировки похищают детей, чтобы затем требовать за них выкуп либо насильно выдавать замуж. В 2014 году боевики «Боко Харам» (запрещена в РФ) увели из школы в городе Чибок 270 девочек. В марте 2024-го из школы в городе Курига боевики похитили более 200 детей.