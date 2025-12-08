В Ленинградской области обезврежены обломки БПЛА

В Киришском районе Ленинградской области взрывотехники завершили работы по обезвреживанию обломков беспилотника, сообщила администрация правительства региона.

«По информации властей, тротил был уничтожен на месте. Пострадавших и разрушений нет. Оставшиеся элементы беспилотников передали в управление СКР»,— указано в сообщении.

6 декабря губернатор Ленинградской области сообщал, что обломки двух беспилотников обнаружены в районе деревни Глажево и севернее промзоны города Кириши. Минобороны России в тот день заявляло, что над регионом сбиты пять БПЛА.