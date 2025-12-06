В Киришском районе Ленобласти обнаружили части пораженных БПЛА

В Киришском районе обнаружили части пораженных беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Элементы одного сбитого беспилотника нашли в районе деревни Глажево, на месте его обнаружения в течение дня работали взрывотехники. Части другого обнаружили севернее промзоны города Кириши, аппарат полностью уничтожен.

Районная администрация оказывает помощь оперативным службам, работы продолжаются, уточнил глава Ленобласти.

Утром в субботу, 6 декабря, в небе над Ленинградской областью поразили пять БПЛА. Опасность атаки беспилотников в Ленобласти объявили в 6:09. В 9:47 был дан отбой воздушной опасности.

Артемий Чулков