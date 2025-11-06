Зерно потечет через край

После длительного спада экспорт пшеницы из России начал расти: в ноябре поставки за рубеж могут увеличиться на 30–40% год к году. Рынку помогает восстанавливающийся спрос импортеров, которые занимали ранее выжидательную позицию. Это может привести к укреплению экспортных цен, но выраженным рост стоимости вряд ли станет. В целом пока на мировом рынке сохраняется профицит предложения.

Российский экспорт пшеницы в ноябре 2025 года может увеличиться год к году на 30–40%, до 4,6–5 млн тонн, следует из прогноза «Русагротранса». Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов приводит аналогичную оценку. В «Совэконе» прогнозируют ноябрьский экспорт пшеницы на уровне 4,2–4,7 млн тонн. Рост год к году составит 2,4–14,6%. Но речь об одном из наиболее высоких показателей за историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2022 года — 4,3 млн тонн, уточняют в «Совэконе».

Директор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Роман Соколов считает, что у рынка сохраняются ожидания относительно активного морского экспорта зерновых в ноябре. Это, по его словам, поддерживает ставки фрахта: сезонное снижение цен, продиктованное ухудшением погоды, на рынке пока не началось. Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко фиксирует рост спроса на пшеницу на внутреннем рынке со стороны экспортеров. Позитивная динамика в краткосрочной перспективе, по его прогнозу, сохранится.

Дмитрий Краснов поясняет, что растущий экспорт в ноябре частично компенсирует низкие отгрузки предыдущих месяцев.

В июле—августе поставки за рубеж из-за низкого спроса отставали от уровня прошлого года на 35% (см. “Ъ” от 11 августа). Такая же ситуация была и в сентябре. В октябре картина начала меняться. Экспорт российской пшеницы, по данным «Рексофт Консалтинга», составил 5,1 млн тонн. Это ниже показателя прошлого года, но на 13% превышает среднее значение за пять лет.

Сейчас экспорт российской пшеницы, по мнению господина Краснова, поддерживает оживление спроса на ключевых рынках сбыта. Основные закупки, согласно S&P Global, формируют Йемен, Турция, Кения, Ливия, Египет, Сирия и Оман. Директор «Совэкона» Андрей Сизов напоминает, что в предыдущие месяцы многие импортеры пшеницы занимали выжидательную позицию, рассчитывая на снижение цен и высокий урожай в Южном полушарии. Но этого не произошло и спрос начал восстанавливаться, говорит он.

Активность экспортеров, по словам Дмитрия Краснова, могло оживить и снижение экспортной пошлины, рассчитывающейся по специальной формуле. С 7 ноября она составит 76 руб. за тонну, еще в начале октября этот показатель достигал 617,7 руб. за тонну. Это ведет к улучшению экспортной маржи, говорит эксперт. Роман Соколов, впрочем, сомневается, что снижение пошлины окажет существенный эффект на объем экспорта.

Рост экспорта пшеницы начал сказываться на ценах.

Стоимость российской продукции на мировом рынке в контрактах с поставкой в ноябре—декабре выросла на 4% за неделю, до $232 за тонну, следует из данных «Русагротранса». В ЦЦИ экспортный индекс оценивают в $231. За семь дней значение выросло на 0,4%. Дальнейшего роста мировых цен господин Краснов не ждет. В мире, по его словам, пока сохраняется профицит предложения.

Андрей Сизов не исключает, что российский экспорт пшеницы в декабре—январе окажется на уровне прошлого года или немного превысит его. С 15 февраля и до конца июня поставки за рубеж могут осуществляться в рамках установленной квоты. Согласно протоколу заседания подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии, ее размер для пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы может составить 20 млн тонн. Основную долю в этом объеме традиционно формирует пшеница. Годом ранее квота для нее и меслина составляла 10,6 млн тонн.

Квота на экспорт, по мнению господина Сизова, не будет мешать рынку. «Совэкон» пока оценивает поставки пшеницы во второй половине февраля—июне в 15–16 млн тонн. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напоминает, что в прошлом году низкая квота была установлена из-за сокращения урожая и крайне высоких темпов экспорта в первой половине сезона. Сейчас конъюнктура другая.

Александра Мерцалова