Нетаньяху не уйдет из политики, если его помилуют

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не уйдет из политики, если получит помилование по возбужденным против него уголовным делам. Как сообщает Reuters, он сказал об этом на пресс-конференции в ответ на вопрос журналиста.

Фото: Ariel Schalit / Pool / Reuters

С 2019 года в отношении господина Нетаньяху в Израиле ведется несколько уголовных расследований, его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Пока что ни по одному из этих дел не вынесен приговор. 30 ноября господин Нетаньяху направил официальное прошение о помиловании президенту Израиля Ицхаку Герцогу. СМИ также писали, что премьер-министр просил у президента США Дональда Трампа поддержки в получении помилования.

В Израиле помилование обычно можно получить только после того, как суд вынес обвинительный приговор. Это отличается от ситуации, например, в США, где президент может выдать помилование, защищающее от уголовного преследования в дальнейшем. Как отмечает Reuters, в Израиле не было прецедентов помилования во время судебного процесса.

Яна Рождественская