Bloomberg: США призывают европейцев противодействовать передаче Украине активов РФ
Bloomberg: США пытались помешать планам ЕС использовать активы России для Киева
Американские чиновники призывают некоторые европейские страны противодействовать планам ЕС использовать замороженные российские активы для выдачи кредитов Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
По их данным, американские должностные лица обращались к представителям некоторых стран Европы, заявляя, что эти активы могут помочь договориться о мире между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения военных действий. Ранее против планов выдачи Украине кредитов из этих средств выступили Бельгия, в депозитарии на территории которой находится значительная часть этих активов, и Венгрия. Словакия также выражала сомнения в этом плане.