Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план ЕК по изъятию российских активов

Гендиректор финансовой компании Euroclear Валери Урбен заявила, что при необходимости готова оспорить в суде план Еврокомиссии (ЕК) по изъятию замороженных активов России для помощи Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Morigi / Getty Images Фото: Paul Morigi / Getty Images

«На сегодняшний день предлагаемое решение нереалистично»,— заявила Валери Урбен в интервью RTBF.— Когда-нибудь мы должны будем вернуть деньги российскому Центральному банку. Когда Центральный банк инвестирует за рубежом, это деньги народа».

План Еврокомиссии по изъятию замороженных российских активов создает серьезные риски для Euroclear и Бельгии, добавила госпожа Урбен. Реализация плана может привести к банкротству Euroclear, но существует и риск ответных мер со стороны России, сказала гендиректор.

Валери Урбен также выразила надежду, что оспаривать план ЕК по активам России не придется. Однако, уточнила она, для защиты Euroclear придется использовать все возможные средства.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет замороженных в Европе активов РФ. ЕК предлагает покрыть €140 млрд за счет активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, где размещена большая часть заблокированных в ЕС активов России (€191 млрд). Оставшиеся €25 млрд комиссия предлагает покрыть за счет средств на счетах частных банков.

По данным Bloomberg, США убеждали некоторые страны Евросоюза не выдавать Украине кредит за счет российских активов. Вашингтон приводил аргумент, что деньги в депозитариях ЕС нужны для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом и не должны использоваться для продолжения боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Активы преткновения».