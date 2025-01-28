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Коммерсантъ FM
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В Лондоне активисты Just Stop Oil сорвали спектакль «Буря» с Сигурни Уивер

Участники экологического движения Just Stop Oil вышли на сцену театра Друри-лейн в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Буря». Они выстрелили из конфетти-пушки и развернули оранжевый транспарант с надписью «Более 1,5°C — это глобальное кораблекрушение».

Экоактивисты поднялись на сцену, когда голливудская актриса Сигурни Уивер произнесла: «Появись», пишет The Times. После этого театр объявил об остановке спектакля.

Надпись на транспаранте — это отсылка к данным Всемирной метеорологической организации. Организация установила, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Вероятно, это первый полный год, когда глобальная температура в среднем превысила доиндустриальный уровень больше чем на 1,5°C.

Что известно о движении Just Stop Oil

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Протестное движение Just Stop Oil было организовано в феврале 2022 года. Его сторонники призывают мировых лидеров прекратить сжигать нефть, газ и уголь к 2030 году. Двумя неделями ранее экоактивисты написали фразу «1.5 is Dead!» на могиле Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Как напоминает The Times, в тюрьмах сейчас находятся 20 активистов Just Stop Oil.

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