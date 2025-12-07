В Бенине задержали пытавшихся устроить госпереворот военных

Республиканская гвардия Бенина задержала несколько военных, которые попытались устроить госпереворот. Об этом сообщило издание 24 Heures au Benin.

Лидер мятежников, полковник Паскаль Тигри, и его соратники находятся в бегах, их разыскивают сотрудники правоохранительных органов, которые мобилизованы по всей стране. Национальный телеканал Бенина, который захватили военные, освобожден.

Сегодня военные в Бенине объявили по телеканалу, что захватили власть в стране, отстранили президента Патриса Талона и распустили все государственные органы власти. Вскоре глава МИД страны заявил, что контроль над ситуацией восстановлен. Agence-France-Presse сообщило, что президент Бенина сейчас находится в безопасности.