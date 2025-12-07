В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по федеральной трассе «Дон»

Троллейбусы № 7, курсирующие от железнодорожного вокзала до аэропорта Краснодар, начали ездить по федеральной трассе М4 «Дон». Это связано с реконструкцией моста над автодорогой по улице Фадеева и полного прекращения движения по путепроводу.

Как написал на своей страничке в Telegram глава Краснодара Евгений Наумов, троллейбусы впервые в истории кубанской столицы ездят по федеральной трассе. «Им достаточно автономного хода, чтобы проехать к аэропорту по новой схеме. Для удобства пассажиров несколько автобусных маршрутов подъезжают к надземным переходам по улицам Бершанской и Крупской. Через них пешеходы могут пройти к терминалам аэропорта»,— пишет градоначальник.

По его словам, движение транспорта на Фадеевском путепроводе закрыто второй день, но машины свободно подъезжают к аэропорту, пробок нет. Беспрепятственно отмечает Евгений Наумов, движется и трасса М-4 «Дон».

«Есть небольшая задержка движения при поднятии на развязку в районе “ОзМолла”. Там установят дополнительный сигнальный столбик, чтобы машины поднимались сразу по одной полосе и не создавали заторов. Также перенастроены светофоры на улицах Уральской и Горячеключевской для оптимальной работы в часы пик. Центр организации дорожного движения круглосуточно мониторит обстановку у воздушной гавани. Также наши специалисты дежурят на основных перекрестках. Всю предстоящую рабочую неделю будем в ручном режиме совместно с ГИБДД контролировать транспортные потоки»,— написал господин Наумов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», началом разрушения Фадеевского путепровода, по словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, стало столкновение большегруза с опорой, после этого пошли трещины на основной части строения. Промедление, считает глава региона, могло бы привести к тому, что мост в любой момент упал бы на федеральную трассу.

Две полосы Фадеевского путепровода должны открыть для движения транспорта к сентябрю 2026 года, полностью работы завершат до конца следующего года. На реконструкцию предусмотрено более 2,5 млрд руб.

