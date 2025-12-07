Обвиняемого во взятках экс-сотрудника ФСБ Фролова будут судить заново

Как узнал «Ъ», Московский гарнизонный военный суд рассмотрит заново дело бывшего заместителя начальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника запаса Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 87 млн руб. от руководства банка «Кредитимпэкс». Вместе с ним предстанет бывший акционер кредитного учреждения Георгий Шкурко, обвиняемый в даче взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший замначальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Первый процесс по данному делу проходил в МГВС с августа 2021 года и завершился 4 июня 2024 года переквалификацией действий Фролова со статьи «получение взяток» на «мошенничество в особо крупном размере». Суд освободил его от наказания по сроку давности и снял арест с имущества, включая виллу в Италии стоимостью 2,1 млн руб. Действия Шкурко также были переквалифицированы на покушение на дачу взятки, он был осужден на четыре года и восемь месяцев колонии, которые уже отбыл.

Решение о пересмотре дела было принято после повторного рассмотрения апелляционным военным судом представления Генпрокуратуры. В ходе предыдущих разбирательств обвинение требовало реальных сроков для фигурантов, а защита настаивала на оправдательном приговоре. В итоге дело было направлено на новое рассмотрение в МГВС, где его начнет слушать судья Антон Галкин. Защита намерена вновь добиваться оправдания Фролова, однако не делает прогнозов относительно сроков процесса.

