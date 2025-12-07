То ли мошенничество, то ли взятка

Как стало известно “Ъ”, Московский гарнизонный военный суд (МГВС) рассмотрит заново громкое дело бывшего заместителя начальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника запаса Дмитрия Фролова, обвиняемого в получении взяток на сумму более 87 млн руб. от руководства банка «Кредитимпэкс». Перед судом предстанет также бывший акционер кредитного учреждения Георгий Шкурко, которому вменяют в вину дачу взяток. Решение о пересмотре было принято после повторного рассмотрения апелляционным военным судом представления Генпрокуратуры, которая требовала реальных сроков для фигурантов.

Напомним, что первый процесс в МГВС по делу экс-силовика под председательством судьи Константина Селезнева длился с августа 2021 года и завершился 4 июня 2024 года весьма неожиданном приговором. Действия 54-летнего господина Фролова суд переквалифицировал со статьи «получение взяток» (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Он был приговорен к шести годам колонии, но от наказания освобожден по сроку давности. Тогда суд снял арест с имущества фигуранта, включая виллу в Италии стоимостью €2,1 млн, на обращении которой в доход государства настаивало обвинение. Сам фигурант заявлял, что зарубежная недвижимость принадлежала его отцу и что он указывал ее в служебной декларации.

Также суд распорядился возвратить изъятые у Дмитрия Фролова при обыске пять часов стоимостью 8,3 млн руб., серебряные погоны за 200 тыс. руб. и пять золотых слитков общим весом 50 г.

Второй подсудимый — бывший акционер «Кредитимпэкса» Георгий Шкурко был осужден на четыре года и восемь месяцев колонии, которые 61-летний фигурант уже отсидел. Его действия суд также переквалифицировал — с дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Согласно фабуле обвинения, полковник Фролов по просьбе акционеров «Кредитимпэкса» крышевал банк, у которого ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами. Это могло привести к отзыву лицензии. С октября 2007 года по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали офицеру по €100–150 тыс. за общее покровительство. А всего, по подсчетам СКР, он через Георгия Шкурко получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. руб. Лицензию у «Кредитимпэкса» ЦБ РФ отозвал лишь в мае 2014 года.

Летом 2013 года полковник Фролов был уволен из ФСБ в связи с утратой доверия. Суд в своем приговоре учел ответ из ФСБ России о том, что должностные регламенты Дмитрия Фролова «были уничтожены в 2014 году, а иных документов, подтверждающих его полномочия» для оказания покровительства банкирам или решения вопросов о сохранении банками лицензий в деле не имеется. Поэтому суд пришел к выводу, что Дмитрий Фролов получал деньги, введя взяткодателей в заблуждение относительно его возможностей.

Приговор суда не устроил ни защиту, ни обвинение. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре для фигурантов, а Генпрокуратура — на реальных сроках в 14 и 11 лет.

В итоге 3 октября 2024 года 2-й Западный окружной военный суд, согласившись с переквалификацией действий фигурантов, решил, что судья первой инстанции неверно применил закон — ему не следовало вообще выносить приговор, а нужно было вынести постановление о прекращении дела в связи с истечением срока давности, что в итоге и было сделано. Это решение обвинение оспорило в кассации.

В результате 7 июля 2025 кассационный военный суд в Новосибирске счел, что, прекращая дело, нижестоящая инстанция не разъяснила господину Фролову его права и не получила его согласия. Дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. Там прокуратура продолжила требовать ужесточения приговора, а господин Шкурко настаивал на возвращении дела прокурору, а фактически на доследование.

Что же касается господина Фролова, то он к тому времени решил не продолжать борьбу. Фигурант написал заявление о том, что хотя он не совершал преступлений и не причинял никому ущерба, но согласен на прекращение дела в связи с истечением срока давности. По словам адвоката подсудимого Андрея Андрусенко, такая перемена в позиции была продиктована тем, что здоровье его подзащитного, находившегося под следствием с 2019 года и отсидевшего под стражей в общей сложности больше пяти лет, в условиях СИЗО сильно пошатнулось.

Однако 3 октября 2025 года в ходе повторного слушания апелляционная инстанция решила приговор отменить и дело направить в Московский гарнизонный военный суд на новое рассмотрение. Там его «с нуля» начнет слушать судья Антон Галкин. Ему, в частности, предстоит решить вопрос с мерой пресечения и имуществом фигурантов, на которое ранее был наложен арест.

Защитник господина Фролова Андрей Андрусенко заявил “Ъ”, что намерен вновь настаивать на оправдании своего подзащитного, однако не стал делать прогнозы относительно того, сколько времени может занять новый процесс.

«Это только одному Богу известно»,— сказал защитник, отметив, что ход разбирательства будет зависеть в том числе от состояния здоровья фигурантов. Он напомнил, что еще до того, как попасть в «Лефортово», его клиент перенес инфаркт, а господин Шкурко после нахождения в неволе стал передвигаться с тростью. Отметим, что на следствии экс-банкир вначале признал вину, однако затем передумал, после чего был заключен под стражу. В суде он, как и господин Фролов, просил его оправдать.

Первоначально подсудимых было трое, включая подчиненного господина Фролова из «банковского» управления службы экономической безопасности ФСБ полковника Андрея Васильева. Именно у него был найден наибольший объем имущества, в том числе 87 земельных участков, четыре квартиры в Москве, шесть домов, $6 млн и проч. Совместно с начальником ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму 637 млн руб. в отношении девелоперов Сергея Гляделкина и Сергея Ткача, у которых похитили доли в компании «Юрпромконсалтинг». Подсудимые и по этому эпизоду вину отрицали.

Однако в декабре 2021 года суд за истечением срока давности прекратил дело в этой части вначале в отношении Андрея Васильева, а в мае 2024 года — и в отношении Дмитрия Фролова.

В отличие от них вину по данному эпизоду дела ранее признал начальник 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ подполковник запаса Кирилл Черкалин, чье имущество на 6,3 млрд руб. было обращено в доход государства как нажитое коррупционным путем в ноябре 2019 года. В апреле 2021 года самый богатый в стране чекист осужден МГВС в особом порядке и получил семь лет, выступив на процессе по делу Фролова и Шкурко как свидетель. В настоящее время он уже вышел на волю, освободившись условно-досрочно.

Мария Локотецкая