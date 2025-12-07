Хегсет: США намерены восстановить «военное господство» в Западном полушарии

США лишат противников возможности развертывать войска в Западном полушарии и намерены восстановить свое «военное господство» на этой территории. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Доктрина Монро от 1823 года, в соответствии с которой Западное полушарие было провозглашено сферой влияния США, осталась в силе и сейчас «сильнее, чем когда-либо», заявил господин Хегсет. «Мы будем использовать ее (доктрину Монро.— “Ъ”) для защиты нашей родины и для доступа к ключевым территориям по всему региону»,— сказал он на форуме по национальной обороне (видео опубликовано на YouTube-канале Fox News).

Пит Хегсет заявил, что Пентагон готов обеспечить США как военное, так и коммерческое присутствие в стратегически важных регионах: Панамском канале, Карибском бассейне, Мексиканском заливе, а также Арктике и Гренландии.

Другой ключевой задачей Пентагона станет «сдерживание Китая посредством силы, а не конфронтации», сказал министр. По его словам, Вашингтон ожидает более равномерного распределения ответственности между США и партнерами, а также максимальной загрузки американского оборонно-промышленного комплекса.

По словам Пита Хегсета, задача Вашингтона — дать Китаю ясно понять масштаб «военной мощи» США и обеспечить уважение американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом, сказал он, Вашингтон не может игнорировать наличие угроз в Европе и на Ближнем Востоке, однако ожидает, что страны этих регионов перестанут полагаться на безопасность за счет США.