Келлог: США не будут направлять войска на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что Вашингтон не будет направлять своих военнослужащих на территорию Украины.

«Мы не будем направлять военнослужащих»,— сказал господин Келлог на форуме в центре Рейгана, отвечая на вопрос об инструментах давления на Москву (запись опубликована на сайте центра).

В качестве возможных инструментов давления на Россию спецпосланник назвал экономические меры. К ним он отнес в том числе борьбу с «теневым флотом».