Хегсет: США не стремятся к изменению статуса-кво Тайваня

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не намерены менять статус-кво в вопросе Тайваня. Он также сказал, что Вашингтон не стремится к доминированию в регионе.

«Наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе значительные, но вместе с тем ограниченные и разумные. Мы хотим не доминировать над Китаем, а скорее гарантировать то, что у него не будет возможности доминировать над нами или нашими союзниками»,— сказал господин Хегсет на форуме по национальной безопасности (запись опубликована на YouTube-канале Пентагона).

В начале декабря МИД Китая призвал США прекратить любые контакты с властями Тайваня. Заявления было опубликовано в ответ на подписанный Дональдом Трампом закон, который требует от Госдепа регулярно пересматривать и обновлять ключевые принципы взаимодействия Вашингтона с Тайбэем.