Ядерное испытание общества на прочность

Планы Трампа, поставившие под сомнение ядерное табу, встревожили общественность и чиновников США

Упорное, хотя и не слишком четко артикулированное желание Дональда Трампа возобновить ядерные испытания вызвало тревогу в американском обществе. Группа близких к республиканцам чиновников и экспертов добивается аудиенции в Белом доме, чтобы рассказать администрации о пагубности подобных планов. Всего за пару недель президентская риторика поставила под вопрос не только устойчивость создававшейся десятилетиями системы контроля над вооружениями, но и способность американского истеблишмента сдерживать импульсы собственного лидера. Если бы это был сериал, заметил один из собеседников “Ъ”, то сюжет получился бы захватывающим. Но на сей раз речь идет о решениях, цена которых может оказаться слишком высокой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Дональд Трамп упорствует. «Мы проведем испытания, поскольку другие люди их проводят»,— заявил он журналистам на борту своего самолета, улетая на выходные во Флориду. Трамп отметил, что это произойдет «довольно скоро», но отказался ответить на вопрос, имеет ли он в виду под испытаниями взрыв ядерного боезаряда. «Мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать»,— сказал Трамп. «Именно я обеспечил его модернизацию и производство какой-то его части. И я совсем не хотел это делать, но у меня не было выбора, поскольку у них оно есть»,— добавил президент.

Напомним, история началась 29 октября с поста Дональда Трампа в Truth Social, где он поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «в связи с программами тестирования, проводимыми другими странами».

В конце минувшей недели телеканал CNN сообщил, что министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон М. Уильямс и представители национальных лабораторий США планируют донести до Белого дома, что, по их мнению, взрывы ядерных зарядов для подтверждения боеготовности американского арсенала нецелесообразны. Об этом телеканалу рассказали «два источника, знакомых с ситуацией».

Поначалу эксперты надеялись, что октябрьский пост Дональда Трампа всего лишь «оговорка». Ведь последний полноценный ядерный тест в США состоялся в 1992 году, Россия прекратила испытания в 1990-м, Китай — в 1996-м. Моратории фактически совпали с окончанием холодной войны и стали политической основой для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В США он так и не вступил в силу юридически, но де-факто создал международную норму для всех участников «ядерного клуба». С момента открытия договора к подписанию только Северная Корея выходила за рамки этой нормы, но даже она с 2018 года придерживается добровольно взятого на себя моратория.

То, на что столь бурно отреагировал Дональд Трамп, было заявление России об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и ядерного беспилотника «Посейдон». Но в обоих случаях речь шла исключительно об испытаниях носителей.

Американское экспертное сообщество — от специалистов ведущих университетов до бывших сотрудников Совбеза — подтверждает: ни Россия, ни Китай не подрывали боевые заряды уже десятилетия, поскольку скрыть ядерный взрыв практически невозможно.

Следуя этой логике, с таким же успехом в «ядерных тестах» можно было бы обвинить и сами США — как сообщалось на днях, в августе текущего года на испытательном полигоне в Неваде были проведены испытания модернизированной термоядерной бомбы B61-12 с инертной начинкой. Самолеты F-35 сбросили макеты боеприпаса, проверяя надежность системы без какого-либо ядерного взрыва.

В беседе с “Ъ” видный американский правозащитник, бывший сотрудник Госдепа, в прошлом капитан морской пехоты США Мэттью Хо отмечает, что поручение Дональда Трампа возобновить ядерные испытания показывает «слабое понимание» президентом институциональной архитектуры американского ядерного комплекса. Эксперт подчеркнул, что в США за боезаряды, проектирование, производство, обслуживание, субкритические тесты и поддержание в готовности испытательной инфраструктуры отвечает Министерство энергетики и подконтрольная ему NNSA, а не Пентагон. Минэнерго обеспечивает хранение и техническую исправность арсенала и полигона в Неваде, тогда как решения о применении оружия и его носители находятся в зоне ответственности президента и Минобороны.

Что еще более удивительно, продолжает эксперт, что «это тот же парень, который еще в январе говорил, что хочет избавиться от ядерного оружия. Он хотел саммита с Путиным… Русские предложили продлить СНВ-3, а американцы до сих пор не ответили». Эксперт указывает, что такая неопределенность и риторика очень опасны, поскольку могут открыть «ящик Пандоры» и дать старт не нужной никому гонке вооружений, не говоря уже об ущербе такой политики для окружающей среды.

«Испытания не нужны» и для проверки боеготовности — все давно проводится в режиме компьютерных и безвзрывных тестов. «Если бы они были неэффективны, то, знаете ли, специалисты, работающие над этими вещами, сказали бы об этом… И есть еще одна проблема, она заключается в том, что потребуется время на подготовку и фактическое проведение испытаний. Последние специалисты, которые эти испытания проводили,— на пенсии»,— отмечает господин Хо.

На этом фоне планируемая встреча высших чиновников Минэнерго и экспертов с администрацией и Советом нацбезопасности выглядит как попытка правящей бюрократии предотвратить реализацию опасных планов президента. Министр энергетики Крис Райт, глава NNSA Брэндон Уильямс и руководители национальных лабораторий собираются объяснить, что идея «подрывать боеголовки» ради политического сигнала не просто не нужна, но и в принципе нереализуема в обозримом будущем, поясняет CNN. По словам источников, они намерены прямо сказать администрации, что «никаких испытаний с взрывом ядерных материалов не нужно», и предложить президенту выйти из ситуации, выровняв свою позицию с существующей линией NNSA — субкритические эксперименты, моделирование и летные испытания без ядерного заряда.

Более того, согласно последним оценкам NNSA, реальные сроки возвращения к подземным взрывам составляют не менее 36 месяцев. И то — при условии отсутствия судебных исков со стороны экологов и штата Невада.

Публично при этом Минэнерго вынуждено делать вид, что никаких разногласий в администрации нет: официальный представитель ведомства в заявлении, которое цитирует телеканал, настаивает, что администрация лишь «изучает все варианты» расширения испытаний «на равной основе с другими странами».

Планы Трампа вызвали беспокойство в американском обществе. Правозащитники и экологи заговорили о печальном наследии Невады: десятилетия подземных взрывов привели к радиоактивному загрязнению и росту онкологических заболеваний. Очевидно, что любые новые испытания неминуемо вызовут протесты и судебные иски.

Противодействие властей Невады уже налицо. В начале ноября два сенатора-демократа от этого штата — Кэтрин Кортес Масто и Джеки Розен — присоединились к членам Палаты представителей Стивену Хорсфорду и Сьюзи Ли, готовящим законопроект, который потребует от президента не проводить ядерные испытания без одобрения Конгресса.

Между тем республиканцы, как обычно, в большинстве своем демонстрируют лояльность президенту. А «ястребы» в их стане и вовсе с воодушевлением поддерживают планы Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что заявление президента о возобновлении ядерных испытаний — это «сильный сигнал» противникам США. Сенатор Линдси Грэм заявил, что это «ответ Путину», которого Трамп подталкивает сесть за стол переговоров в надежде положить конец украинскому конфликту.

Впрочем, часть сенаторов-республиканцев осторожно признает: они не до конца понимают, что именно президент имеет в виду под «испытаниями на равной основе». Например, сенатор Рон Джонсон заявил в четверг, что ему «нужно посмотреть», что подразумевает Трамп.

«За всем этим было бы крайне интересно наблюдать, если бы это был сериал на Netflix,— резюмирует Мэттью Хо,— но, к сожалению, ставки слишком высоки: речь идет о выживании планеты».

Екатерина Мур, Вашингтон

История большого взрыва

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки&lt;br> На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай&lt;br> На фото: подписание договора в Кремле

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана&lt;br> На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран&lt;br> На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

