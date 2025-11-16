Ядерное испытание общества на прочность

Упорное, хотя и не слишком четко артикулированное желание Дональда Трампа возобновить ядерные испытания вызвало тревогу в американском обществе. Группа близких к республиканцам чиновников и экспертов добивается аудиенции в Белом доме, чтобы рассказать администрации о пагубности подобных планов. Всего за пару недель президентская риторика поставила под вопрос не только устойчивость создававшейся десятилетиями системы контроля над вооружениями, но и способность американского истеблишмента сдерживать импульсы собственного лидера. Если бы это был сериал, заметил один из собеседников “Ъ”, то сюжет получился бы захватывающим. Но на сей раз речь идет о решениях, цена которых может оказаться слишком высокой. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Дональд Трамп упорствует. «Мы проведем испытания, поскольку другие люди их проводят»,— заявил он журналистам на борту своего самолета, улетая на выходные во Флориду. Трамп отметил, что это произойдет «довольно скоро», но отказался ответить на вопрос, имеет ли он в виду под испытаниями взрыв ядерного боезаряда. «Мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны. У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны, и мы должны его испытывать»,— сказал Трамп. «Именно я обеспечил его модернизацию и производство какой-то его части. И я совсем не хотел это делать, но у меня не было выбора, поскольку у них оно есть»,— добавил президент.

Напомним, история началась 29 октября с поста Дональда Трампа в Truth Social, где он поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия «в связи с программами тестирования, проводимыми другими странами».

В конце минувшей недели телеканал CNN сообщил, что министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон М. Уильямс и представители национальных лабораторий США планируют донести до Белого дома, что, по их мнению, взрывы ядерных зарядов для подтверждения боеготовности американского арсенала нецелесообразны. Об этом телеканалу рассказали «два источника, знакомых с ситуацией».

Поначалу эксперты надеялись, что октябрьский пост Дональда Трампа всего лишь «оговорка». Ведь последний полноценный ядерный тест в США состоялся в 1992 году, Россия прекратила испытания в 1990-м, Китай — в 1996-м. Моратории фактически совпали с окончанием холодной войны и стали политической основой для Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В США он так и не вступил в силу юридически, но де-факто создал международную норму для всех участников «ядерного клуба». С момента открытия договора к подписанию только Северная Корея выходила за рамки этой нормы, но даже она с 2018 года придерживается добровольно взятого на себя моратория.

То, на что столь бурно отреагировал Дональд Трамп, было заявление России об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем и ядерного беспилотника «Посейдон». Но в обоих случаях речь шла исключительно об испытаниях носителей.

Американское экспертное сообщество — от специалистов ведущих университетов до бывших сотрудников Совбеза — подтверждает: ни Россия, ни Китай не подрывали боевые заряды уже десятилетия, поскольку скрыть ядерный взрыв практически невозможно.

Следуя этой логике, с таким же успехом в «ядерных тестах» можно было бы обвинить и сами США — как сообщалось на днях, в августе текущего года на испытательном полигоне в Неваде были проведены испытания модернизированной термоядерной бомбы B61-12 с инертной начинкой. Самолеты F-35 сбросили макеты боеприпаса, проверяя надежность системы без какого-либо ядерного взрыва.

В беседе с “Ъ” видный американский правозащитник, бывший сотрудник Госдепа, в прошлом капитан морской пехоты США Мэттью Хо отмечает, что поручение Дональда Трампа возобновить ядерные испытания показывает «слабое понимание» президентом институциональной архитектуры американского ядерного комплекса. Эксперт подчеркнул, что в США за боезаряды, проектирование, производство, обслуживание, субкритические тесты и поддержание в готовности испытательной инфраструктуры отвечает Министерство энергетики и подконтрольная ему NNSA, а не Пентагон. Минэнерго обеспечивает хранение и техническую исправность арсенала и полигона в Неваде, тогда как решения о применении оружия и его носители находятся в зоне ответственности президента и Минобороны.

Что еще более удивительно, продолжает эксперт, что «это тот же парень, который еще в январе говорил, что хочет избавиться от ядерного оружия. Он хотел саммита с Путиным… Русские предложили продлить СНВ-3, а американцы до сих пор не ответили». Эксперт указывает, что такая неопределенность и риторика очень опасны, поскольку могут открыть «ящик Пандоры» и дать старт не нужной никому гонке вооружений, не говоря уже об ущербе такой политики для окружающей среды.

«Испытания не нужны» и для проверки боеготовности — все давно проводится в режиме компьютерных и безвзрывных тестов. «Если бы они были неэффективны, то, знаете ли, специалисты, работающие над этими вещами, сказали бы об этом… И есть еще одна проблема, она заключается в том, что потребуется время на подготовку и фактическое проведение испытаний. Последние специалисты, которые эти испытания проводили,— на пенсии»,— отмечает господин Хо.

На этом фоне планируемая встреча высших чиновников Минэнерго и экспертов с администрацией и Советом нацбезопасности выглядит как попытка правящей бюрократии предотвратить реализацию опасных планов президента. Министр энергетики Крис Райт, глава NNSA Брэндон Уильямс и руководители национальных лабораторий собираются объяснить, что идея «подрывать боеголовки» ради политического сигнала не просто не нужна, но и в принципе нереализуема в обозримом будущем, поясняет CNN. По словам источников, они намерены прямо сказать администрации, что «никаких испытаний с взрывом ядерных материалов не нужно», и предложить президенту выйти из ситуации, выровняв свою позицию с существующей линией NNSA — субкритические эксперименты, моделирование и летные испытания без ядерного заряда.

Более того, согласно последним оценкам NNSA, реальные сроки возвращения к подземным взрывам составляют не менее 36 месяцев. И то — при условии отсутствия судебных исков со стороны экологов и штата Невада.

Публично при этом Минэнерго вынуждено делать вид, что никаких разногласий в администрации нет: официальный представитель ведомства в заявлении, которое цитирует телеканал, настаивает, что администрация лишь «изучает все варианты» расширения испытаний «на равной основе с другими странами».

Планы Трампа вызвали беспокойство в американском обществе. Правозащитники и экологи заговорили о печальном наследии Невады: десятилетия подземных взрывов привели к радиоактивному загрязнению и росту онкологических заболеваний. Очевидно, что любые новые испытания неминуемо вызовут протесты и судебные иски.

Противодействие властей Невады уже налицо. В начале ноября два сенатора-демократа от этого штата — Кэтрин Кортес Масто и Джеки Розен — присоединились к членам Палаты представителей Стивену Хорсфорду и Сьюзи Ли, готовящим законопроект, который потребует от президента не проводить ядерные испытания без одобрения Конгресса.

Между тем республиканцы, как обычно, в большинстве своем демонстрируют лояльность президенту. А «ястребы» в их стане и вовсе с воодушевлением поддерживают планы Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отметил, что заявление президента о возобновлении ядерных испытаний — это «сильный сигнал» противникам США. Сенатор Линдси Грэм заявил, что это «ответ Путину», которого Трамп подталкивает сесть за стол переговоров в надежде положить конец украинскому конфликту.

Впрочем, часть сенаторов-республиканцев осторожно признает: они не до конца понимают, что именно президент имеет в виду под «испытаниями на равной основе». Например, сенатор Рон Джонсон заявил в четверг, что ему «нужно посмотреть», что подразумевает Трамп.

«За всем этим было бы крайне интересно наблюдать, если бы это был сериал на Netflix,— резюмирует Мэттью Хо,— но, к сожалению, ставки слишком высоки: речь идет о выживании планеты».

Екатерина Мур, Вашингтон