Устроивший «спарринг» с памятником в Москве боец ММА признал вину

Следователи предъявили обвинение бойцу смешанных единоборств Зауру Исмаилову, устроившему «спарринг» с памятником ветеранам МЧС в Москве. Обвиняемый признал вину, сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Следствие настаивает на заключении Заура Исмаилова под стражу. 8 декабря СКР будет ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом об избрании этой меры пресечения.

Дело возбуждено по статье об осквернении памятников. Максимальный срок лишения свободы по статье 243.4 УК — три года. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Поводом для возбуждения дела стало видео, опубликованное Исмаиловым в соцсетях. На нем спортсмен «тренируется» — наносит удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика.