Бастрыкин поручил доложить о деле бойца ММА, устроившего спарринг с памятником

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин решил тщательно контролировать расследование уголовного дела, связанного с осквернением памятника ветеранам МЧС в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Telegram-канале.

Поводом для возбуждения дела послужило видео, опубликованное бойцом смешанных единоборств Зауром Исмаиловым в социальных сетях. На записи он «тренируется», нанося удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика. После этого мужчина был задержан, а в отношении него возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений.

Господин Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Дмитрию Беляеву доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия. Ведомство также взяло исполнение данного поручения под контроль в центральном аппарате.