В Москве возбудили дело против бойца ММА за спарринг с памятником ветеранам МЧС

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова. Его заподозрили в осквернении памятника ветеранам МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по столице.

Поводом для возбуждения дела послужила видеозапись, которую спортсмен выложил в соцсетях. На опубликованных кадрах Заур Исмаилов имитировал удары руками и ногами по статуе ребенка — части мемориала в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. Пользователи раскритиковали тренировку бойца ММА, после чего видео было удалено.

Действия Исмаилова следствие квалифицировало по ст. 243.4 УК. По указанной статье грозит до трех лет лишения свободы.