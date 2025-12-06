Госдеп США: Европа потратила на российский газ больше, чем на помощь Украине

Европейские страны в 2022–2024 годах потратили на российский газ «значительно больше денег», чем на военную помощь Украине, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Об этом он написал в соцсети Х.

3 декабря Совет ЕС принял предварительное соглашение о запрете импорта из России сжиженного природного газа с конца 2026 года и трубопроводных поставок с осени 2027 года. Против введения запрета выступали Венгрия и Словакия.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава подадут иск против Евросоюза, если он добьется запрета на импорт российских энергоносителей. По оценкам господина Сийярто, план ЕС представляет угрозу для энергетической безопасности и экономической деятельности двух стран.