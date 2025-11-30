Турецкий танкер Mersin не доплыл из Тамани

Танкер M/T MERSIN, перевозящий российскую нефть, был атакован у берегов Сенегала украинскими беспилотниками, сообщило издание Deniz Haber 30 ноября. Грузоподъемность судна — 50 тыс. тонн, длина — 183 м, владелец — турецкая Besiktas Shipping. По данным MarineTraffic, в августе танкер вышел из порта Тамань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lifeatsea_chiefengineer Фото: @lifeatsea_chiefengineer

Ранее в Черном море были атакованы танкеры Kairos и Virat, шедшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. В МИД Турции выразили обеспокоенность, заявив, что продолжают контакты, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в Черноморском регионе, нанесения негативного ущерба экономическим интересам страны.

В МИД РФ осудили атаку, отметив, что подвергшаяся нападению гражданская инфраструктура играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и не была объектом каких-либо международных рестрикций или ограничений.

Анатолий Костырев