МИД Турции пригласил главу миссии РФ и посла Украины из-за атак в Черном море

Поводом для визитов в МИД Турции временного поверенного в делах России в Турции Алексея Иванова и посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова стала ситуация с безопасностью в Черном море, сообщил «Ъ» дипломатический источник. Оба посетили внешнеполитическое ведомство по приглашению турецкой стороны.

«Временный поверенный в делах РФ и посол Украины были по-отдельности приглашены в министерство для обсуждения безопасности в Черном море»,— сообщил собеседник «Ъ».

В конце прошлой недели в Черном море атаке подверглись три танкера. Kairos и Virat — у турецкого побережья. Третий, Midvolga 2, следовал из России в Грузию с продовольствием. Ответственность за удары по двум танкерам взяли на себя Служба безопасности Украины и военно-морские силы страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры не могут иметь никаких оправданий. Сегодня министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил, что Турция в контактах с Россией и Украиной призывает стороны воздерживаться от атак на энергетические объекты.

Анастасия Домбицкая