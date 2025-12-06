Турция заявила о готовности «Хамаса» передать палестинцам контроль над Газой

«Хамас» готов передать управление сектором Газа палестинскому комитету, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Новая администрация анклава и полиция должны начать работать до разоружения палестинского движения, добавил министр.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Без формирования «заслуживающей доверия» администрации и обученных правоохранительных органов разоружение «Хамаса» маловероятно, сказал господин Фидан Reuters. По его словам, работу полиции будут поддерживать «международные стабилизационные силы». Хакан Фидан не уточнил, о каких странах идет речь.

Бойцы «Хамаса» не войдут в число сотрудников полиции, уточнил Хакан Фидан. Если «Хамас» и Израиль не перейдут на следующий этап прекращения огня, это будет провалом для всего мира, и в частности США, заявил глава МИД Турции.

Мирное соглашение по Газе «Хамас» и Израиль подписали в октябре. Первый этап сделки предполагал прекращение огня, а также обмен заключенными и пленными. По информации Axios, президент США Дональд Трамп рассчитывает, что стороны перейдут ко второй фазе урегулирования до католического Рождества (25 декабря).

Второй этап включает вывод основной части израильского контингента из сектора Газа, ввод международных стабилизационных сил, а также создание новой административной структуры. По задумке США, ее возглавит «Совет мира», в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран.

