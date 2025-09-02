Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростове завершили ремонт Дворца спорта

Дворец спорта в Ростове-на-Дону отремонтировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Предыдущая фотография

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Территория вокруг еще благоустраивается. Здесь оборудуют парк со светомузыкальным фонтаном и трибуной. Кроме того, планируется установить оборудованные площадки для занятий уличными видами спорта.

Во дворце спорта з будут проводиться соревнования по баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, хоккею и другим видам спорта, а также культурно-массовые мероприятия.

Мария Хоперская

Новости компаний Все