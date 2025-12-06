ХК «Адмирал» отстранил главного тренера после игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев и старший тренер Андрей Банада отстранены от работы. Такое сообщение клуб опубликовал после игры с ярославским «Локомотивом», в которой команда из Владивостока потерпела поражение.

В сообщении клуба поясняется, что специалисты отстранены в связи с неудовлетворительными результатами команды. К настоящему моменту команда занимает 10-е место (из 11) в Восточной конференции. На ее счету 11 побед и 21 поражение в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

При этом наставник «Локомотива» Боб Хартли в ходе пресс-конференции после матча похвалил соперника. «Они вышли на нас, набросившись. Довольно сильно зажали нас в нашей зоне»,— сказал главный тренер ярославской команды.

Алла Чижова