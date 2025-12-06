Наставник «Локомотива» оценил победу над «Адмиралом»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» остался доволен результатами короткой выездной серии, в которой его подопечные одержали две победы в двух матчах. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после матча с «Адмиралом» во Владивостоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

6 декабря «Локомотив» обыграл «Адмирал» со счетом 3:1. Боб Хартли похвалил соперника за матч.

«Они вышли на нас, набросившись. Довольно сильно зажали нас в нашей зоне. Затем мы закончили первый период, заработав пятиминутное штрафное, и, думаю, история игры — это наш второй период. Нам удалось очень эффективно сломить их остальную часть большинства, а затем мы начали брать игру под свой контроль, и Шалунов (форвард "Локомотива" — прим. "Ъ-Ярославль") забросил две важные шайбы. Затем, благодаря лучшей игре в большинстве в третьем периоде, мы практически решили исход матча. Очень хорошая победа, и особенно отличная поездка»,— прокомментировал Хартли.

Следующая игра «Локомотива» состоится после паузы — 16 декабря в Ярославле. Соперником будет минское «Динамо». По данным на 6 декабря, ярославская команда вернулась на первое место в Западной конференции и поднялась на второе место в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Алла Чижова