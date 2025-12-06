«Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Во Владивостоке ярославский «Локомотив» обыграл местный «Адмирал» со счетом 3:1. Это была первая встреча команд в текущем регулярном чемпионате КХЛ.
Фото: ХК «Локомотив»
На последней минуте первого периода счет открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак: после драки на льду он реализовал большинство. Во втором периоде с разницей в четыре минуты два гола забил ярославский форвард Максим Шалунов. Увеличил преимущество в третьем периоде нападающий «Локомотива» Максим Березкин, реализовавший на 47-й минуте большинство.
Следующая игра «Локомотив» состоится после паузы — 16 декабря в Ярославле. Соперником будет минское «Динамо».