«Локомотив» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Во Владивостоке ярославский «Локомотив» обыграл местный «Адмирал» со счетом 3:1. Это была первая встреча команд в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

На последней минуте первого периода счет открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак: после драки на льду он реализовал большинство. Во втором периоде с разницей в четыре минуты два гола забил ярославский форвард Максим Шалунов. Увеличил преимущество в третьем периоде нападающий «Локомотива» Максим Березкин, реализовавший на 47-й минуте большинство.

Следующая игра «Локомотив» состоится после паузы — 16 декабря в Ярославле. Соперником будет минское «Динамо».

Алла Чижова