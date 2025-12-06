В Новосибирске группу подростков задержали по подозрению в диверсиях

Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Новосибирске восьмерых подростков. Их подозревают в поджогах объектов сотовой связи и транспортного комплекса, сообщила пресс-служба окружного МВД.

По данным ведомства, один из подростков получал в мессенджере задания от «неизвестного куратора» и руководил преступлениями. Ночью 1 декабря в Первомайском районе города подростки подожгли термошкаф и вывели из строя оборудование базовой станции сотовой связи. В ночь на 2 декабря в Новосибирском районе попытались поджечь релейный шкаф системы сигнализации, централизации и блокировки, которая отвечает за безопасность движения поездов.

Полиция нашла тайник, где хранилась зажигательная смесь, а у подозреваемых изъяты «вещественные доказательства совершения преступлений». Также МВД получило информацию о подготовке других поджогов объектов связи и локомотива. Возбуждены уголовные дела о диверсии и содействии диверсионной деятельности (ст. 30, 281 и 281.1 УК РФ).

В ноябре Госдума приняла закон, понижающий возраст уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности с 16 до 14 лет. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая говорила, что с начала СВО на территории России совершено 970 диверсий и несовершеннолетние составляют 15% от всех лиц, вовлеченных в эту деятельность.

