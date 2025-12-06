Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox

Российский надзорный орган сохранил блокировку американской игровой платформы Roblox, заявив, что на данный момент оснований для ее разблокировки нет. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, передает «РИА Новости».

Доступ к сервису был ограничен 3 декабря из-за выявления большого количества материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, а также призывами к насилию. Также в ведомстве утверждают, что в чатах Roblox есть педофилы, которые заводят знакомства с несовершеннолетними игроками

Роскомнадзор неоднократно направлял администрации платформы требования удалить запрещенный контент, однако нарушения продолжались. Представитель Roblox сообщил агентству Reuters, что платформа использует эффективные меры безопасности для предотвращения вредоносного контента и уважает местные законы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платформенный разгром».