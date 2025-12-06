Клюшкой «Звезду» ловят

«Ижсталь» вырвала победу из краг столичных хоккеистов «Звезды» в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) 5 декабря. «Сталевары» совершили камбэк со счета 0:2, забросив победную шайбу за пять минут до конца встречи. По словам главного тренера «Ижстали» Рамиля Сайфуллина, ребята «не стушевались» после двух пропущенных голов, добавили агрессивности и вытащили матч. Наставник «Звезды» Олег Леонтьев посчитал, что московские хоккеисты не достойны такого результата и должны были забирать очки. Победа вывела «сталеваров» на четвертое место рейтинга ВХЛ.

После поражения воскресенского «Химику» по буллитам ижевские хоккеисты довольно быстро восстановились и принесли новую победу в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ): «Ижсталь» совершила камбэк в матче против московской «Звезды», отыгравшись со счета 0:2. Встреча состоялась вчера, 5 декабря, на домашнем крытом катке «Олимпиец» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

«Обе команды активно начали встречу. На 15-й минуте броском от синей линии нападающий “Звезды” Василий Дронык отправил шайбу в ворота голкипера “Ижстали” Владимира Табатчикова и открыл счет в матче. Спустя почти три минуты гости увеличили свое преимущество. Нападающий Семен Панкратов отдал передачу на пятак, и форвард Сергей Лапин забросил вторую шайбу»,— говорится в сообщении. Второй период закончился со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Первую шайбу хоккеисты «Ижстали» отыграли во втором периоде: на 33-й минуте нападающий Андрей Ерофеев распечатал ворота гостей. Сравняли счет «сталевары» на 45-й минуте: форвард Семен Асташевский отдал четкую передачу нападающему Денису Дюрягину, который пробил ворота «Звезды». Счет 2:2.

«”Сталевары” смогли выйти вперед за пять минут до финальной сирены. С передачи Дениса Дюрягина шайбу забросил Семен Асташевский. В концовке встречи гости сняли вратаря, но сравнять не удалось»,— передает пресс-служба «Ижстали». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «сталеваров».

«Хорошо играли весь матч с самого начала. Даже в первом периоде было несколько моментов, но не смогли реализовать. Два ляпа получилось — два гола, но ребята не стушевались,— рассказал на пресс-подходе главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин.— Во втором периоде чуть-чуть добавили в агрессивности. Один гол отыграли. В третьем периоде тоже здорово сыграли, именно по заданию <...> Нам нужно было вытаскивать этот матч, ребята все справились».

Главный тренер «Звезды» Олег Леонтьев остался недоволен исходом встречи. «Отлично начали матч, повели 2:0. Создали хорошие голевые моменты, но не реализовали <...> В третьем периоде более высокое мастерство позволило сопернику дожать, а мы не смогли выстоять. По игре я бы не сказал, что они нас переигрывали. Я считаю, что мы не достойны этого результата, должны брать очки в таких матчах»,— добавил наставник столичной команды.

Согласно таблице ВХЛ, сейчас «Ижсталь» делит по очкам четвертое место вместе с командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. В активе «сталеваров» 44 поинта. Из 31 игры ижевский коллектив выиграл 21.

Домашняя серия из трех матчей с 1 по 5 декабря завершена. Вместе с тем закончился первый круг регулярного чемпионата ВХЛ. «То, что мы тренируем, хотим видеть от ребят, это получается. Жажда победы, жажда борьбы,— оценил промежуточный результат господин Сайфуллин.— Впереди еще много работы, половина чемпионата. Есть несколько дней передохнуть и восстановиться, а через пять дней уже поездка».

Следующий матч состоится в Нижнем Новгороде 13 декабря. «Ижсталь» вновь встретится с командой «Торпедо-Горький». Неделю назад «сталевары» обыграли нижегородцев со счетом 2:1. Сейчас оппонент находится на 13-й строчке рейтинга.

Евгений Щепелев