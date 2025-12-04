«Сталевары» не вступили в реакцию

Хоккеисты «Ижстали» уступили «Химику» из Воскресенска в близком матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ижевске 3 декабря. Она завершилась серией буллитов, по результатам которой гости одержали победу. Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин отметил, что игрокам «чуть-чуть не хватило ответственности при игре в большинстве». Наставник «Химика» Егор Башкатов назвал матч сложным. Несмотря на поражение, «сталевары» сохранили пятое место в рейтинге регулярного чемпионата. Заключительный матч домашней серии «Ижсталь» проведет против московской «Звезды» 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Химику» из Воскресенска в матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча состоялась в Ижевске вечером 3 декабря. Гости обыграли ижевских хоккеистов по буллитам (б). Итоговый счет — 1:2б в пользу «Химика». Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Счет матча броском с ползоны открыл нападающий «Ижстали» Андрей Ерофеев за минуту до окончания первого периода: сталевары реализовали большинство в завершение двадцатиминутки. На это им потребовалось 8 секунд.

Второй период прошел без заброшенных шайб. «На 52-й минуте за задержку игры “Химик” остался в меньшинстве. Однако нападающий Павел Ткаченко сразу после вбрасывания у ворот начал контратаку и сравнял счет»,— говорится в сообщении.

В основное время и в овертайм победителя определить не удалось. Началась серия послематчевых бросков, по итогам которой «Химик» одержал победу.

«Игра давалась, надо было ее забирать,— рассказал на пресс-подходе главный тренер “Ижстали” Рамиль Сайфуллин.— Чуть-чуть не хватило ответственности при игре в большинстве, дали сопернику шанс сравнять. По буллитам мастерство гостей оказалось выше».

Главный тренер «Химика» Егор Башкатов назвал матч сложным. «Практически всю игру мы проигрывали. Однако ребята старались, забили гол в меньшинстве. Паша Ткаченко большой специалист по этому компоненту. В прошлом сезоне, если не ошибаюсь, он забил пять или шесть голов в при игре в меньшинстве»,— отметил наставник воскресенского коллектива.

За счет выхода на буллиты «Ижсталь» заработала одно очко и, согласно таблице ВХЛ, сохранила свое положение в топ-5 команд регулярного чемпионата 2025/2026. Всего «сталевары» провели 30 матчей, из которых 20 проиграли и 10 выиграли. Общее количество поинтов — 42.

Заключительный матч домашней серии «Ижсталь» проведет вечером в пятницу, 5 декабря. «Сталевары» встретятся с московской «Звездой». Оппоненты находятся на 22-й строчке рейтинга.

Евгений Щепелев