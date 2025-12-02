«Сталевары» протаранили «Торпеду»

Вчера хоккеисты «Ижстали» одержали победу над командой «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла в Ижевске и завершилась со счетом 2:1 в пользу «сталеваров». Главный тренер ижевского коллектива Рамиль Сайфуллин назвал матч тяжелым: «сталеварам» приходилось много обороняться. Наставник гостей Дмитрий Космачев посетовал, что последние игры «Торпедо-Горький» идут по одному сценарию, при котором команда владеет преимуществом, но не забрасывает шайбы. В следующем матче «Ижсталь» встретится с «Химиком» из Воскресенска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода со счетом 2:1 в домашнем матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча прошла вчера, 1 декабря, в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

В первом периоде командам не удалось открыть счет. Ворота гостей на 22-й минуте броском через защитника распечатал нападающий «Ижстали» Петр Яковлев. Через восемь минут «сталевары» увеличили преимущество: защитник Максим Глинский забросил шайбу с пятака — зона перед воротами — после контрвыпада. Через 40 секунд после этого «Торпедо-Горький» сократил отставание: с близкого расстояния шайбу в ворота хозяев на 31-й минуте забросил нападающий Андрей Крутов.

«В третьем периоде команды обменивались быстрыми атаками, но реализовать их не удалось. За четыре минуты до финальной сирены гости заменили вратаря на эстра-полевого игрока. Хоккеистам нижегородской команды не удалось переиграть голкипера хозяев»,— говорится в сообщении. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сталеваров».

«Матч сложился очень тяжело для нашей команды. Честь и хвала ребятам, что вырвали победу <...> Знали, что соперник играет в быстрый хоккей. Готовились. Чуть-чуть, наверное, не хватало запаса сил <...> Много пришлось обороняться. Не все получалось, были ошибки»,— рассказал на пресс-подходе главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин. Наставник «сталеваров» добавил, что довести матч до победы удалось за счет работы вратаря. Сейчас игроки готовятся к следующей игре.

Главный тренер «Торпедо-Горький» Дмитрий Космачев посетовал, что три последних матча идут по одному сценарию. «Владеем преимуществом, но, к сожалению, проигрываем, не хватает забитых шайб для победы»,— рассказал наставник гостей. Несмотря на поражение, по его словам, коллектив показал хорошую игру.

По данным таблицы ВХЛ, «Ижсталь» вошла в топ-5 рейтинга регулярного чемпионата. В активе «сталеваров» 41 очков. Всего ижевский коллектив провел 29 матчей в сезоне 2025/2026, из них 20 выиграл и 9 проиграл.

Следующий матч домашней серии «Ижсталь» проведет против «Химика» из Воскресенска. Встреча состоится в Ижевске 3 декабря 18:30. Сейчас гости занимают 11-е место рейтинга ВХЛ.

Евгений Щепелев