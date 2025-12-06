Антициклон удержит сухую погоду на Кубани в начале выходных

В конце недели погодные условия на юге страны будет формировать антициклон, благодаря которому первые дни выходных пройдут спокойно и без осадков. Однако уже в воскресенье в Причерноморье начнут проявляться облачные системы средиземноморского циклона, что приведет к локальным дождям. По данным центра погоды «Фобос», дневные температуры составят от +3 до +8 градусов в низовьях Волги, Дона и на склонах Кавказа, а в Крыму и на Кубани — от +8 до +13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Рыжков Фото: Вячеслав Рыжков

Краевой гидрометцентр прогнозирует в Краснодаре около +9 градусов без осадков. В северных и центральных районах края температура местами поднимется до +11, в горных территориях — до +4, на черноморском побережье — до +14 градусов. При этом ожидается усиление ветра: северо-восточные порывы местами достигнут 20 м/с, в Новороссийске — до 23 м/с.

В воскресенье на Кубани существенных осадков не прогнозируется, однако в понедельник по территории края местами пройдут дожди. В горах ожидаются дождь со снегом и снег. Ночью температура в юго-восточных предгорных районах и горной зоне снизится до +6 градусов, днем воздух прогреется примерно до +10.

На черноморском побережье 7 декабря ожидается переменная облачность без осадков, а 8 декабря — облачная погода с прояснениями и отдельными дождями. Порывы ветра местами усилятся до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +10 до +15.

Тем временем в Краснодаре начали устанавливать новогоднюю елку высотой превышающую 20 м. Дерево украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также традиционными шарами и снежинками. Полностью оформить елку планируют к 15 декабря.

Новогодние елки также устанавливают в разных районах города. Семь елей высотой 15 м уже смонтированы, в том числе в скверах Субботнем и Пограничников, а также в Изумрудном сквере, где работы завершатся 11 декабря. Первая елка была установлена в Юбилейном микрорайоне — монтаж в сквере 80-летия образования Краснодарского края начался 25 ноября.

Мария Удовик