Сергей Галицкий обогнал Павла Дурова в рейтинге доверия россиян

Предприниматель и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий опередил основателя Telegram Павла Дурова в рейтинге доверия россиян исследовательского холдинга «РОМИР» по итогам двух месяцев осени. Рейтинг опубликован на официальном сайте холдинга.

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Согласно данным аналитиков, Сергей Галицкий расположился на 62-м месте в рейтинге. На одну позицию его опередила российская спортсменка Алина Кабаева. Галицкий обогнал таких медийных персон, как Михаил Боярский, Егор Крид, Михаил Пореченков, Александр Розенбаум, Николай Басков и др.

Павел Дуров оказался на 79-й позиции в рейтинге, опередив на несколько позиций Артемия Лебедева, Романа Костомарова и Евгения Петросяна. Всего дайджест включил в себя 100 публичных личностей. Топ-100 возглавил Владимир Соловьев.

Измерение производится системой «РОМИР» ежеквартально, оно охватывает около 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов из разных регионов России. Вопросы задавались россиянам возрастом старше 14 лет.

София Моисеенко