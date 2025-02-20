Новогоднее украшение улицы Красной в Краснодаре могло обойтись в 228 млн рублей

Краснодарский инженер-сметчик Роман Сантулшаев рассчитал приблизительную стоимость новогодней иллюминации на улице Красной в Краснодаре, которую подарил городу бизнесмен Сергей Галицкий. Результаты господин Сантулшаев выложил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Смета включает расходы на проектные услуги, материалы и оборудование, их доставку и монтаж, включая прокладку кабеля и установку креплений. Около 2% заложено на непредвиденные расходы, еще 20% — на НДС.

По расчетам господина Сантулшаева, праздничная иллюминация на участке от улицы Гаврилова до Одесской обошлась более чем в 37,5 млн руб., а от Одесской до Бабушкина — свыше 52 млн руб. Украшение отрезка от улицы Бабушкина до Хакурате, включая зону Свято-Екатерининского фонтана, потребовало более 53 млн руб. Около 21 млн руб. потрачено на участок от улицы Хакурате до Северной, свыше 40 млн руб. — от Северной до Володи Головатого, более 14 млн руб. — от Володи Головатого до Калинина и свыше 8 млн руб. — от Калинина до Будённого.

Общая стоимость праздничного оформления превысила 228 млн руб., предполагает сметчик.

Смета подготовлена с использованием программного комплекса «ГосСтройСмета» и сметно-нормативной базы «ФЕР» по ценам IV квартала 2024 года, уточнил господин Сантулшаев.

Вячеслав Рыжков