Utair начала выполнять рейсы Петербург—Краснодар по четвергам

Авиакомпания Utair включила в осенне-зимнее расписание новый маршрут, открыв рейсы из Санкт-Петербурга в Краснодар. Полеты будут выполняться раз в неделю — по четвергам. Вылет из северной столицы назначен на 11:20, обратный рейс из Краснодара — на 17:05. Время в пути составит 4 часа 40 минут, сообщили в пресс-службе компании.

В зимнем сезоне перевозчик также осуществляет рейсы в Краснодар из Москвы, Сургута и Тюмени, уточнил перевозчик.

Аэропорт Краснодара возобновил работу 17 сентября после трехлетнего перерыва. В соответствии с действующими регламентами, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00, при пропускной способности не более пяти операций в час.

С момента открытия аэропорт обслужил 376 тыс. пассажиров на внутренних направлениях и 129 тыс. на международных. Всего выполнено 3,5 тыс. взлетно-посадочных операций, из них 2,4 тыс. — на внутренних линиях и 1 тыс. — на международных. Рекордный пассажиропоток был зафиксирован 20 ноября, когда аэропорт обработал 60 операций и обслужил 8,8 тыс. человек.

Тем временем спрос на отдых в Краснодаре во время новогодних каникул среди россиян вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной этого стало открытие нового аэропорта в сентябре.

В Геленджике спрос на отдых увеличился на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Краснодар и Геленджик привлекают туристов, из-за чего в Сочи рост спроса составил только 7,5%.

Наибольший интерес к отдыху в Краснодарском крае проявляют жители Москвы, а за второе место борются Санкт-Петербург и Ростовская область. Также отдыхают жители Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска и других регионов.

В Анапе наблюдается небольшой рост спроса на отдых — около 15–17%. Это внушает оптимизм насчет значительного увеличения числа туристов летом 2026 года. В следующем году Роспотребнадзор может открыть пляжи Анапы для купания.

Мария Удовик