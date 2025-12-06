В Сочи проведут учебные стрельбы в акватории морпорта 6 декабря

В субботу, 6 декабря, в Сочи с 21:00 до 22:00 в акватории городского морского порта пройдут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

Перед их началом жители и гости курорта будут оповещены через речевое информирование. Власти подчеркивают, что мероприятия являются плановыми, а отработка действий военных направлена на обеспечение безопасности.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 116 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По официальным данным, цели были поражены над территориями Рязанской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской и Орловской областей.

Власти напоминают, что комплексная работа военных и систем ПВО остается важным элементом защиты населения и инфраструктуры.

«Ъ-Сочи» писал, что Лазаревский районный суд курорта приговорил Юлию и Ярослава Рыбиных к лишению свободы за участие в экстремистской организации, связанной с непризнанием российской государственности и пропагандой восстановления СССР. Юлия Рыбина получила пять лет колонии общего режима, а Ярослав Рыбин — три года, им также запрещено заниматься деятельностью в общественных объединениях на три года.

Мария Удовик