Следком проверяет обстоятельства нападения на фельдшера скорой в Симферополе

СКР контролирует расследование уголовного дела о нападении на сотрудника службы скорой помощи в Республике Крым. Об этом пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало распространившееся в социальных сетях видео, на котором в Симферополе водитель легкового автомобиля наносит удары работнику скорой при въезде автомобиля медиков на территорию лечебного учреждения в момент доставки пациента.

Следственные органы СКР по Республике Крым и Севастополю возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Руководитель ведомства поручил начальнику ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах инцидента.

Мария Удовик